Disney'den, Avrupa ve İngiltere'de 5 milyar dolarlık yatırım

Medya devi Disney'in bu adımı, yakın zamanda büyük başarı elde eden "Deadpool & Wolverine" filminin ardından geldi.

İngiltere'deki Pinewood Stüdyolarında üretilen film, bu hafta başında küresel gişe hasılatında 900 milyon dolara ulaştı. Amerikan biletleme şirketi Fandango'ya göre, filmin ön satışları bu yılın en iyisiydi.

Bu durum, Wasp gibi süper kahraman filmlerinin düşük performans gösterdiği geçen yaza kıyasla bir iyileşmeye işaret ediyor. Quantumania ve Ant-Man gibi filmlerin düşük performansı, birçok medya analisti ve yatırımcının süper kahraman serilerine devam edebileceğine inanmasına neden olmuştu.

Financial Times'ın (FT) haberine göre, 5 milyar dolarlık yatırımın beş yıl içinde 1 milyar dolarlık dilimlere bölünmesi ve Disney'in bu yatırımları filmler, National Geographic ve diğer TV yapımları ile Disney+ platformunda yayınlanacak programlar için kullanması bekleniyor. Bu yatırım Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi için planlansa da, çoğunlukla İngiltere ve Avrupa'da kullanılacak.

Pinewood Stüdyoları ile uzun vadeli bir kira sözleşmesi bulunan ve son beş yılda İngiltere'deki yapımlara yaklaşık 3.5 milyar £ harcayan şirketin İngiltere'ye büyük bir ilgisi var.

Pinewood'da planlanan veya yapım aşamasında olan dört film de bulunuyor: "The Fantastic Four: First Steps," "The Amateur," "The Roses" ve "Snow White."

Disney kısa süre önce, Disney Prenses karakterlerinin hikayelerini kullanarak genç kızlara ve kadınlara büyük hayaller kurmaları, yeni şeyler denemeleri ve hayal güçlerini takip etmeleri için ilham vermeyi amaçlayan "Kendi Dünyanı Yarat" adlı bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında yeni müzik kapakları, yayın ve tiyatro içerikleri, tüketici ürünleri ve Disney Park deneyimleri yer alacak.

Disney’in yayın işi ilk kârını elde etti

Disney ayrıca 2024 mali yılının üçüncü çeyrek (Q3 FY24) sonuçlarını açıkladı. Şirket, Disney+, ESPN+ ve Hulu'yu içeren yayın işinin toplam 47 milyon dolar (43 milyon Euro) ile ilk kârını kaydettiğini duyurdu. Bu rakam Disney’in beklediğinden daha erken gerçekleşti.

Şirketin üçüncü çeyrek gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 22.3 milyar dolardan 23.2 milyar dolara yükseldi. Gelir vergisi öncesi kâr da 3.1 milyar dolara çıkarak önemli bir artış kaydetti. FY24'ün üçüncü çeyreğinde seyreltilmiş hisse başına kazanç, geçen yılın aynı çeyreğindeki hisse başına 0.25 dolarlık zarardan 1.43 dolara yükseldi.

"Disney için güçlü bir çeyrek oldu"

The Walt Disney Company İcra Kurulu Başkanı (CEO) Robert A. Iger, üçüncü çeyrek kazanç raporunda, “Üçüncü çeyrekteki performansımız, yaratıcı stüdyolarımız, yayın, spor ve deneyim işlerinde kaydettiğimiz ilerlemeyi yansıtıyor. Hem gişede hem de Doğrudan Tüketiciye (Direct-to-Consumer - DTC) eğlence segmentimizdeki mükemmel sonuçların etkisiyle Disney için güçlü bir çeyrek oldu. Deneyim segmentimizdeki daha düşük performansa rağmen, hisse başına düzeltilmiş kazanç yüzde 35 arttı ve tamamlayıcı ve dengeli iş portföyümüzle, benzersiz ve güçlü varlık koleksiyonumuz aracılığıyla kazanç artışını sürdürme yeteneğimize güveniyoruz” dedi.

Ancak, Disney hala Netflix, Paramount+ ve Amazon Prime gibi rakiplerin önemli rekabetiyle karşı karşıya.