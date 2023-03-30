Dünya Bankası başkanı olma yolunda
Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday ABD'li Ajay Banga oldu. İcra direktörleri kurulu, resmi mülakat gerçekleştirecek.
Dünya Bankası Grubu Başkanlığı için aday gösterme süresi 29 Mart'ta sona erdi.
Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday ABD'li Ajay Banga oldu.
Prosedürler doğrultusunda İcra Direktörleri Kurulu'nun başkan adayıyla resmi mülakat gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, başkan seçiminin zamanında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, şubat ayında, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurmuştu.
Malpass'ın kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Mastercard'ın Eski Üst Yöneticisi (CEO) Ajay Banga'yı aday gösterdiğini açıklamıştı.