Dünya Bankası, Doğu Asya için büyüme beklentisini yükseltti

Dünya Bankası yayımladığı bir raporda, Çin'in yeniden açılması ve gerçekleşmesi beklenen ekonomik toparlanmanın, Doğu Asya ve Pasifik bölgesindeki gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerine olumlu katkı yapacağı görüşünü paylaştı. Bir diğer yandan banka, yüksek enflasyon ve hanehalkı borcunun bazı ülkelerdeki tüketim üzerinde baskı oluşturacağını bildirdi.

Banka Çin'de dahil olmak üzere 23 ülkeden oluşan bölgedeki büyüme tahminini yüzde 5,1 olarak açıkladı.