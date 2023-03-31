Dünya Bankası, Doğu Asya için büyüme beklentisini yükseltti
Çin'in yeniden açılmasıyla birlikte hızlanacak olan ekonomik faaliyetlerin Doğu Asya için pozitif etki yaratmasını bekleyen Dünya Bankası, bölge için 2023 büyüme tahminlerini yükseltti.
Dünya Bankası yayımladığı bir raporda, Çin'in yeniden açılması ve gerçekleşmesi beklenen ekonomik toparlanmanın, Doğu Asya ve Pasifik bölgesindeki gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerine olumlu katkı yapacağı görüşünü paylaştı. Bir diğer yandan banka, yüksek enflasyon ve hanehalkı borcunun bazı ülkelerdeki tüketim üzerinde baskı oluşturacağını bildirdi.
Banka Çin'de dahil olmak üzere 23 ülkeden oluşan bölgedeki büyüme tahminini yüzde 5,1 olarak açıkladı.
Gelişmekte olan Doğu Asya ve Pasifik'teki ülkeler arasında Vietnam, Filipinler, Malezya, Endonezya, Tayland ve Moğolistan ile Fiji, Vanuatu ve Palau gibi ada ülkeleri yer alıyor.