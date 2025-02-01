Dünyada en çok memur hangi ülkede çalışıyor? Türkiye kaçıncı sırada?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

ABD Başkanı Trump’ın göreve gelir gelmez uzaktan çalışmayı sonlandırarak kamu çalışanlarını haftada beş gün ofise dönmelerini emretmesi ilgi çekmişti.

Türkiye’de de kamu çalışanlarının çok olmasıyla ilgili dönem dönem süren tartışmalar izlenirken, Arjantin’de son dönemde ekonomik tedbirlerin başında kamu çalışanlarını işten çıkarmak yer aldı.

Peki kamu çalışanlarının ülkelerin toplam çalışanlarına oranı ne? Türkiye’de gerçekten çok mu kamu çalışanı var?

Kamu çalışanlarının yüksek oranda olduğu ülkeler

Dünya Bankası’nın 2020 verilerine göre, Rusya’da kamu çalışanları oranı yüzde 44,9 ile ilk sıra geliyor. Ülkede, neredeyse iki çalışandan biri kamu çalışanı oluyor.

Rusya’yı Mısır yüzde 40,4 ile takip ediyor.

Kamu çalışanlarının yüzde 30’un üstünde olduğu ülkeler de dikkat çekiyor. Norveç’te yüzde 33 oranında kamu çalışanı oluyor. Yani toplam işgücündeki 3 kişiden biri kamuda hizmet veriyor.

Gelişmiş ülkeler içinde Fransa’da da kamu çalışanı oranı yüzde 31,5 oluyor. Ukrayna’da yüzde 38,7 ile kamu çalışan oranı yüksek olan ülkelerden olurken, yüzde 30’un üzerinde kamu çalışanı bulunan ülkeler arasında Suudi Arabistan, Somali, Kazakistan, Moğolistan da bulunuyor.

4-5 çalışandan biri memur

Toplam çalışanlar içinde kamu çalışan yüzde 20 ila 30 arasında olan ülkelerin içinde yüzde 22,4 ile Almanya, yüzde 29 ile İngiltere, 21 ile Kanada ve yüzde 20 ile Avustralya dikkat çekiyor. İspanya, Finlandiya Yunanistan, Hırvatistan gibi Avrupa’daki ülkelerin çoğunda kamu çalışanlarının oranının yüzde 20 olduğu görülüyor.

Türkiye’de kamu çalışanı oranı ne?

Türkiye’de toplam çalışanlar içinde kamu çalışanı oranı yüzde 16 olarak görülüyor. ABD’de yüzde 12,9 olan oran Çin’de de yüzde 16 seviyesinde bulunuyor. Brezilya’da yüzde 12,5 oranında çalışan kamuda yer alırken, Arjantin’de bu oran yüzde 16,9 seviyesinden görünüyor.

Hindistan, Pakistan, Endonezya, Kolombiya ve Peru gibi ülkelerde de kamu çalışanlarının oranı yüzde 10’un altında kalıyor.