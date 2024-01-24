Dünyanın en iyi finans merkezinde isim değişmedi

City of London Corporation'ın yaptığı ankete göre, geçen yıl New York'un geride bırakarak ilk sıraya yükselen Londra, bu yıl da dünyanın en iyi finans merkezi olmaya devam ediyor. Ankete göre, düzenleyici verimlilik, göçmenlik politikaları ve çalışanların ofise dönmesi Londra'nın iş ekosistemini iyileştirdi.

City of London'dan yapılan açıklamada, "Londra, sermaye piyasası faaliyetlerinde ve yönetilen varlıklarda bir düşüş yaşamasına rağmen, hem sürdürülebilir finans hem de yetenek ve becerilerde en üst sırada yer aldı. New York teknoloji ve daha geniş çaplı finansal faaliyetlerde başı çekiyor, ancak Covid dönemindeki boğa piyasasının yüksek enflasyon ve yüksek faiz artışları nedeniyle durmasıyla bu yıl puanı düştü" dedi.

Z/Yen gibi diğer anketler New York'u Londra'nın çok önünde gösteriyor ve Londra ikincilik için Singapur ve Hong Kong ile mücadele ediyor.

İngiltere, Londra'da halka açılmayı daha cazip hale getirmek ve piyasa likiditesini derinleştirmek için emeklilik nakitlerini büyüme şirketlerine yönlendirmek amacıyla bir dizi mali reform hazırladı.

City of London, bu reformların, yönetim altındaki fon varlıklarındaki daralma ve yabancı listelemelerdeki düşüş nedeniyle geçen yıl 60 olan genel rekabet gücü puanını 59'a düşürerek anketinde en üst sıraya yerleşmesine yardımcı olduğunu söyledi.

New York üç puan gerileyerek 57 puanda kaldı.

City of London politika şefi Chris Hayward, Britanya bankalarının ABD'deki rakiplerinden çok daha yüksek bir vergi oranıyla karşı karşıya kalması nedeniyle daha fazla reforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.