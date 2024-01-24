Avrupa Birliği'den Rusya'ya 'daha fazla yaptırım' hazırlığı

Financial Times'ın haberine göre; Avrupa Birliği savaşın ikinci yıldönümü öncesinde Ukrayna'ya yönelik azalan Batı yardımını yeniden canlandırmak amacıyla Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamaya ve Kiev'e mali destek sağlamaya hazırlanıyor.

Hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre paket, 2022'de Ukrayna'nın tam ölçekli işgaliyle bağlantılı şirket ve bireylere yönelik 13'ncü yaptırım setinin yanı sıra Kiev'e önümüzdeki dört yıl boyunca 50 milyar Euro tutarında yardım yapılmasına ilişkin uzun süredir ertelenen bir anlaşmayı da içeriyor. Bu yardımın bir kısmı anlaşma sağlanır sağlanmaz ödenebilecek.

Yılda 5 milyar Euro'luk askeri yardım ve Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen karların kullanılması kararı da genel destek önlemlerinin bir parçası durumundu.

Paketle ilgili müzakerelerde yer alan bir AB diplomatı, "Ukraynalıların cesaretlendirilmeye ihtiyacı olduğunu kabul ettiğimiz bir zamanda para, silah ve yaptırımlar. Ancak iki yıl içinde yapabileceklerimizin bir sınırı var" dedi.

Ukraynalı yetkililer son aylarda Batı'dan gelen desteğin azalmasından ve Gazze'deki savaşla da boğuşan kilit müttefiklerin ek yardım sağlamaması halinde ekonomik çöküş ve askeri gerileme riskinden duydukları endişeyi özel olarak dile getirdi.