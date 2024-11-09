E-ticaret devi Amazon'un ikinci dev yatırımı yolda! Anthropic’e şart sunuldu

Amazon, OpenAI rakibi Anthropic’e ikinci 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı görüşüyor. Yeni anlaşma Amazon’un geçen yıl yaptığı 4 milyar dolarlık ilk yatırıma benziyor. Ancak bu sefer Amazon, Anthropic’in taviz vermesini istiyor.

Amazon'un ikinci dev yatırımı yolda!

The Information’ın haberine göre, geçen yıl 4 milyar dolarlık ilk yatırımının ardından Amazon, eski OpenAI yöneticileri Dario ve Daniela Amodei tarafından kurulan girişime yeni bir yatırım planlıyor.

Andy Jassy liderliğindeki şirketin, Anthropic’ten bulut bilişim devi tarafından geliştirilen çiplerle çalışan önemli sayıda sunucu kullanmasını istediği belirtiliyor. Ancak Anthropic’in, Nvidia tarafından tasarlanan yapay zekâ çipleriyle çalışan Amazon sunucularını tercih ettiği bildiriliyor.

500 milyon dolarlık bir yatırım almıştı

Geçen yıl Anthropic, Alphabet’ten (GOOGL) de 500 milyon dolarlık bir yatırım almış ve şirket zamanla 1,5 milyar dolar daha yatırım yapmayı taahhüt etmişti.

Amazon’un Anthropic yatırımı incelemeye takılmıştı

Amazon’un Anthropic’e yaptığı ilk 4 milyar dolarlık yatırım, rekabete aykırı endişeler nedeniyle İngiltere düzenleyicilerinin incelemesine takılmıştı. Geçen ay İngiltere rekabet yetkilileri, Alphabet’in Anthropic’e yaptığı yatırımın rekabeti engelleyip engellemediğini araştırmak için de bir soruşturma başlatmıştı.