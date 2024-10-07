eBay, özel satıcı ücretlerini kaldırdı, ikinci el pazarında fiyat savaşı başladı

İngiltere'de eBay, hızla büyüyen ve son derece kârlı olan ikinci el sektöründeki rekabeti bertaraf etmek üzere tasarlanan bir hamleyle, özel satıcıların çevrimiçi pazara erişim için ödemeleri gereken ücretleri kaldırdı.

eBay, dünyanın en büyük online pazaryeri olarak Amazon'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Bu yılın başlarında eBay İngiltere, ikinci el kıyafet satan özel kullanıcılar için ücretleri kaldırdı ve bu değişiklik, şirketin iddiasına göre, kot pantolon, gömlek ve elbise gibi ürünlerin listelemelerinde çift haneli bir artışa neden oldu.

Şimdi eBay bir adım daha ileri giderek neredeyse tüm kategorilerdeki satıcı ücretlerini kaldırdı ve bu değişiklik hemen yürürlüğe girdi.

Yeni politika, otomobiller, motosikletler ve diğer büyük araçlar hariç, özel satıcıların artık nihai değer veya düzenleme ücreti ödemeyeceği anlamına geliyor. Ancak eBay'deki ticari satıcılar yine de ücret ödemek zorunda.

eBay İngiltere Genel Müdürü Kirsty Keoghan, değişikliğin alıcı ve satıcılara sağlayacağı faydalara değinerek, "eBay, müşterilerimizin isteklerini yerine getirebilmek için pazaryeri deneyimini sürekli olarak geliştiriyor," dedi.

"Kategoriler arasında satış ücretlerinin kaldırılması, alıcıların daha geniş ve derin envantere erişimini sağlarken, satıcılar için basitleştirilmiş ve kolaylaştırılmış bir deneyim yaratmak üzere tasarlanmıştır," diyen Keoghan, şunları da sözlerine ekledi: "eBay'de özel satıcı olarak herhangi bir şey satarsanız, herhangi bir ücret ödemezsiniz. Yani, bir ürünü 20 sterlin (24 euro) karşılığında satarsanız, 20 sterlini cebinize koyabileceksiniz."

eBay şiddetli rekabete yanıt veriyor

eBay'in satıcı ücretlerini kaldırma kararı, sektör analistleri tarafından Depop ve Vinted gibi daha genç,** daha çevik yeniden satış platformlarının artan rekabetine karşı stratejik bir yanıt olarak görülüyor.

Litvanya'nın ilk "unicorn" şirketi (en az 1 milyar dolar - 906.000 milyon euro değerinde özel bir girişim) olan Vinted, 2008 yılında Milda Mitkute tarafından, dolabındaki istenmeyen kıyafetleri temizlemek için bir web sitesi kurarak kuruldu.

Şirket katlanarak büyüdü ve şu anda İngiltere'de 16 milyon kullanıcısı bulunuyor. Vinted, birçok yeniden satış platformu gibi, satıcılardan ziyade alıcılardan ücret alıyor. Siteye ürün yüklemek ya da satmak için herhangi bir ücret alınmıyor. Bunun yerine alıcılar, her bir ürünün posta öncesi fiyatının yüzde 3 ila yüzde 8'i arasında bir "alıcı koruma ücreti" ve 30 ila 80 cent arasında bir ücret ödüyor.

Mart ayında, 35 milyon kayıtlı kullanıcısını ikinci eli tercih etmeye ve kıyafetlerinin ömrünü uzatmaya teşvik eden Londra merkezli döngüsel moda pazarı Depop, satıcılardan aldığı ücreti kaldırdı.

Yeni listelenen tüm ürünler için toplam satış fiyatının yüzde 10'u olarak alınan ücret, İngiltere'deki alıcılar için satın alma fiyatının yüzde 5'ine kadar bir "pazar yeri ücreti" ve 1 sterline (1,19 euro) kadar sabit bir tutar ile değiştirildi. Depop satıcıları hala bir ödeme işlem ücreti ödemek zorunda.

İkinci el piyasası milyarlarca dolar değerinde

Ağustos ayında yapılan eBay araştırması, İngiltere genelinde tahmini 294 milyon kullanılmayan eşyanın 9 milyar sterlinden fazla yeniden satış geliri sağlayabileceğini ve hanelerin yarısının (yüzde 50) kullanılmayan eşyalarına 50 sterlin ile 300 sterlin arasında değer biçtiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, hanelerin yaklaşık dörtte biri (yüzde 24) 500 sterlinden daha değerli eşyalara sahip. En yaygın kategoriler arasında yetişkin giysileri, DVD'ler, CD'ler ve aletler yer alıyor.

Sitenin tüketici araştırması ayrıca insanların çoğunluğunun (yüzde 56) artık kullanmadıkları eşyaları para kazanmak için sattığını, neredeyse yarısının (yüzde 47) bunu atmaktan daha sürdürülebilir bulduğunu, yüzde 55'inin evlerinde yer açmak istediğini ve yüzde 23'ünün yeni alımları finanse etmek için eşyalarını sattığını ortaya koydu.

eBay Almanya başı çekiyor

eBay Almanya geçen yıl satış ücretlerini düşürdüğünde, bu durum sektöre çok ihtiyaç duyulan bir destek sağladı. eBay, bunun sonucunda sadece daha fazla insanın sitede satış yapmaya başlamadığını, aynı zamanda 250.000'den fazla Alman satıcının satın almaya başladığını ve satış yapmayan alıcılardan iki kat daha fazla satın aldıklarını iddia etti.

Euronews Business'a konuşan eBay yetkilisi şunları ifade etti: "Tüketicilerin eBay.de'de satış yaparken karşılaştıkları en büyük engeli ortadan kaldırmak, ekonomik olarak zorlu zamanlarda özel çevrimiçi ticareti güçlendirmek ve daha geniş eBay pazar yeri ekosistemine yatırım yapmak için 2022'de Almanya'da özel satıcılar için ücretsiz satışı başlattık."

"Sonuçlar sürekli olarak olumlu geldi ve tüketiciden tüketiciye hacim büyümeye geri döndü. Bu başarıdan yola çıkarak İngiltere'de de benzer bir yaklaşım başlattık; nisan ayında ilk olarak moda sektörüne odaklandık ve daha sonra diğer kategorileri de kapsayacak şekilde genişledik," diye ekledi.

eBay, Euronews Business'a yaptığı açıklamada, satıcı ücretlerini tüm Avrupa bölgelerinde askıya almak için acil bir plan olmadığını belirtti: "Her pazarın kendine özgü ihtiyaçları var. İngiltere pazarı için doğru olan diğer pazarlar için doğru olmayabilir. Bununla birlikte, müşterilerimizin isteklerini karşılamak ve dünyanın dört bir yanındaki alıcı ve satıcılara en iyi şekilde hizmet vermek için deneyimimizi geliştirmek üzere her zaman yeni yollar arıyoruz."