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19 gündür aralıksız hapşırıyor! Batman'daki ilginç olayın gizemi çözülemedi

Batman'da yaşayan ve sürekli hapşırma nöbetleri geçiren Benazir Aydın tedavi altına alınırken hapşırmalarının biraz hafiflemesine karşın geçmediği öğrenildi. Aydın'ın yaşadığı sorunun nedeni ise henüz çözülemedi.

Haber Merkezi
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19 gündür aralıksız hapşırıyor! Batman'daki ilginç olayın gizemi çözülemedi
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Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan kesintisiz hapşırmalarının gizemi henüz çözülemedi.

İlk olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Aydın, 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. 19 gündür hapşırma nöbetleri kesilmeyen Aydın'a, tedavi altına alındığı 5 günde çok sayıda tetkik yapıldı. Aydın, farklı branşlardan hekimlerce muayene edildi.

Hastalığın tespiti için Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki testleri süren Aydın'ın, uygulanan tedavi sonucunda hapşırma nöbetlerinin biraz hafiflediği ancak hala geçmediği belirtiliyor.

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