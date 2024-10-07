AK Parti'den Sur canisi ve şiddet olayları açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, "Batı toplumlarında hükümet ile halklar arasında büyük ayrım var. Hükümetler soykırımcı siyasete destek veriyor. İspanya gibi Filistin devletini tanıyan yaklaşımlar oldu. İsrail uluslararası ceza mahkemesini de tehdit etti. Guterres’i istenmeyen adam ilan etti." dedi

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Gazze'de bütün dünyanın önünde bu tablo izlendi ve engellenemedi. Şehitlerin yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Soykırımcı Netanyahu’nun eylemleri devam ediyor. Batı toplumlarında hükümet ile halklar arasında büyük ayrım var. Hükümetler soykırımcı siyasete destek veriyor.

İspanya gibi Filistin devletini tanıyan yaklaşımlar oldu. İsrail uluslararası ceza mahkemesini de tehdit etti. Guterres’i istenmeyen adam ilan etti. Soykırımcı katiller şebekesi ile karşı karşıyayız.

Bölgede haritaların değişime imza atacağız yaklaşımı idi Netanyahu’nun ilk açıklaması. Netanyahu bütün bölgeye ateşe atmak istiyor dedik.

Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşması ve ayakta alkışlanması çok acıdır. Yine ABD Kongresi'nde ABD üniversitelerinin öğrencilerine yönelik 'Kullanışlı aptallar' ifadesini kullandı. Yine kongre üyeleri Netanyahu'yu alkışladı.

Sistemin iki yüzlülüğü şöyle işliyor. Bir yandan Akdeniz'i savaş gemileri ile donattılar. İsrail'in kendini savunma hakkı var diyorlar, bunu dedikçe İsrail saldırmaya devam ediyor. Bu ülkeler İsrail'e karşılık verdiğinde Batılı ülkeler ayağa kalkıyor. Bazı Batılı ülkeler İran söz konusu olduğunda İsrail'den daha çok tepki veriyorlar. arşı karşıyayız. Bundan sonrasında söylenecek şey şudur. Uluslararası sistemin namusu Netanyahu hükümetini yargılayıp yargılamamaktan geçmektedir. Yoksa katliamlar devam eder. Lübnan'a yapılan saldırı, Lübnan'ı ikinci Gazze yapmak olduğu görülüyor. "

Gündemdeki şiddet olayları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son basın toplantısında yürekleri sızlatan şiddet olaylarına değindi. Çelik, bir kadın polisin şehit edilmesi ve iki kadının vahşice katledilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Geçtiğimiz günlerde iki kadın cinayeti art arda gerçekleştirildi. Bir caninin vahşice katlettiği iki kadınımız. Cumhurbaşkanımız bu konuya bugün toplantıda çok geniş yer verdi." dedi. Özellikle tecavüze uğrayan Sıla bebeğin ölümü hakkında üzüntülerini dile getiren Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Cezasızlık algısına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" mesajını vurguladı. Çelik, bu tür olayların cezasız kalacağına dair bir algı oluşturulmasına karşı son derece hassas olduklarını ifade etti. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bugüne kadar birçok adım attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.