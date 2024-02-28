Ebay'in kârı beklentileri aştı

Ebay, dördüncü çeyrekte analistlerin 2,51 milyar dolarlık ortalama tahminini aşarak 2,56 milyar dolar gelir bildirdi. Net kar 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 728 milyon dolara çıktı.

Hisse başına 1,03 dolar olarak tahmin edilen hisse başına düzeltilmiş kar 1,07 dolar olarak gerçekleşti. Hissedarlara dağıtılabilir hisse başına kar yüzde 13 artışla 1,40 dolar oldu.

EBay'in yönetim kurulu ayrıca 2 milyar dolarlık ek bir hisse geri alım programı da duyurdu.

eBay CFO'su Stephen Priest yaptığı açıklamada, "Kasım ayının sonlarına doğru, özellikle ABD'de, sınırlı tatil bütçelerini esnetmek için değer arayan tüketicilerin etkisiyle işlerimizin geliştiğini görmeye başladık" dedi.

Analistler, Ebay'ın 2025 ilk çeyrekte gelirlerinin 2,54 milyar dolarlık tahminine karyın, 2,50-2,54 milyar dolar aralığında olmasını bekliyor.

Firma ayrıca, hisse başına 1,13 dolarlık tahminin üzerinde, hisse başına 1,19 ila 1,23 dolar arasında düzeltilmiş kazanç tahmininde bulundu.