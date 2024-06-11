ECB Başekonomisti Lane’den faiz uyarısı: Bekleyin
ECB Başekonomisti Philip Lane Salı, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını tekrar düşürmeden önce bir süre beklemesi gerektiğini söyledi.
ECB Başekonomisti Philip Lane Salı, yaptığı açıklama ile Avrupa Merkez Bankası'nı faiz konusunda uyardı.
Lane, enflasyon görünümüne ilişkin olağanüstü belirsizlik nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını tekrar düşürmeden önce bir süre beklemesi gerekebileceğini söyledi.
Lane, "Belirsizlikle başa çıkmanın bir yolu da biraz beklemektir. Bekleyin ve pişman olacağınız bir adım atmadığınızdan emin olun.” dedi.
ECB Başkanı Christine Lagarde bir gün önce ECB'nin faizleri tekrar düşürmeden önce bazen birden fazla toplantı bekleyebileceğini söyledi.