ECB ilk faiz indirimini 2024 Eylül ayında yapabilir

Capital Economics ekonomisti Jack Allen-Reynolds bugün yayınladığı yatırımcı notunda, Euro Bölgesi enflasyon verilerinin, çekirdek enflasyonun yanı sıra manşet oranın da beklentilerin altında gelmesiyle ECB'nin faiz oranlarını artırmayı bitirdiği görüşünü güçlendirdiğini söyledi.

"Ancak ECB muhtemelen 2024'ün sonlarına kadar faiz indirimine başlamayacak" ifadelerini kullanan Allen-Reynolds, petrol fiyatlarındaki artışın enerji enflasyonunu gelecek yılın başlarında sıfırın üzerine çıkaracağını, ancak manşet oran üzerindeki etkinin gıda ve çekirdek enflasyondaki daha fazla düşüşle dengelenerek 2023 sonunda %3,5 civarına düşeceğini öngördü.

"Bununla birlikte, politika yapıcıların 2024'ün sonlarına kadar %2'lik hedefe ulaşma konusunda emin olacaklarını düşünmüyoruz" değerlendirmesini yapan Allen-Reynolds, ilk faiz indiriminin önümüzdeki Eylül ayında yapılacağını tahmin etti.