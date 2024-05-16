ECB: Ticari gayrimenkuller finansal sistemin zayıf halkası

ECB bugün yayınladığı Finansal İstikrar İncelemesinde (FSR), ticari gayrimenkul şirketlerinin sorunlarının kredilerde artan temerrüt oranları ve yatırımlarda ortaya çıkan zararlar şeklinde destekçilerine de yayılmaya başladığını belirtti.

ECB, "Pandemi sonrası bazı ticari gayrimenkul varlıklarına yönelik yapısal olarak daha düşük talep göz önüne alındığında fiyatlar daha da düşebilir. Ofis piyasası için görünüm özellikle kasvetli" dedi.

Euro bölgesindeki büyük emlak şirketlerinin yaklaşık yarısının zarar ettiğini ve kazançlarından faiz ödemesi yapma kabiliyetlerinin önemli ölçüde azaldığına işaret eden ECB, "bir avuç bankanın" özellikle Birleşik Krallık'ta "Ticari gayrimenkul portföylerinde önemli bir bozulma" yaşadığını söyledi..

ECB, düşen emlak değerlerinin bankaları karşılıkları artırmaya zorlayabileceğini ve "bazı durumlarda sermaye erozyonuna yol açabileceğini" ekledi.