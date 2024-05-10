ECB tutanaklarında faiz indirim sinyali

Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen ay faiz oranlarını rekor seviyede sabit bıraktı ancak ücret ve enflasyon verilerinin mevcut nispeten iyi seyrini sürdürmesi halinde bir sonraki hamlesinin büyük olasılıkla 6 Haziran'da bir indirim olacağını açıkça belirtti.

ECB tarafından 10-11 Nisan toplantısına ilişkin yayınlanan açıklamada, "Yönetim Konseyi'nin, o zamana kadar elde edilen ek kanıtların Mart projeksiyonlarında yer alan orta vadeli enflasyon görünümünü teyit etmesi halinde, Haziran toplantısında para politikası kısıtlamalarını gevşetmeye başlayabilecek bir konumda olması makul görülmüştür" denildi.

Nisan toplantısından bu yana geçen haftalarda konuşan politika yapıcılar, 6 Haziran'daki faiz indiriminin kesinleştiğini ancak enflasyondaki dalgalanma ve ABD Merkez Bankası'nın kendi faiz indirimlerini erteleme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda bunun ötesindeki faiz patikasının belirsiz olduğunu teyit ettiler.

ECB, "Enflasyon hedefinin altında kalma ve nihayetinde azalan faaliyet açısından çok yüksek bir bedel ödemek zorunda kalma riski, artık en az çok erken hareket etme ve orta vadede hedefi aşma riski kadar yüksek olarak görülüyordu" diye ekledi.