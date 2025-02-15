ECB Üyesi Panetta: ABD vergilerinin enflasyona etkisi sınırlı olur
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Panetta, ABD’nin gümrük vergilerinin Euro Bölgesi enflasyonu üzerinde etkisinin sınırlı kalacağını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, Avrupa ihracatına uygulanan yüksek ABD tarifelerinin Euro Bölgesi enflasyonu üzerinde çok az etkisi olacağını söyledi.
Assiom-Forex Finans Konferansında açıklamalarda bulunan Panetta, ana riskin orta vadeli enflasyonun yüzde 2'nin altına düşmesi ve orada kalması olduğunu belirtti.
Panetta politika kararlarının "gerçek ekonomi ve enflasyon için orta vadeli görünüme odaklanan iletişimle desteklenmesi" çağrısında bulundu.
İtalya Merkez Bankası Başkanı, fiyat gelişmeleri için ana tehdidin, özellikle doğal gaz için fiyatların artan oynaklık ortasında yükseldiği ve yakın izleme gerektirdiği enerji piyasalarından geldiğini söyledi.
Panetta, "Genel olarak, mevcut göstergeler, baskın riskin orta vadede enflasyonun yüzde 2'nin altına düşmesi olduğunu gösteriyor" dedi.