Ekonomistler değerlendirdi: Avrupa Merkez Bankası'ndan ilk hamle ne zaman gelir?

Bloomberg'in ekonomistler arasında yaptığı ankete göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını yatırımcıların düşündüğü kadar kısa sürede ya da hızlı bir şekilde düşürmeyecek ve politika yapıcılar mevcut piyasa bahislerine karşı geri adım atacak.

Katılımcılar, yetkililerin 14 Aralık'taki ikinci toplantıda borçlanma maliyetlerini koruyacaklarını ve 2024'teki üç çeyrek puanlık indirimlerin ilkini yapacakları haziran ayına kadar bu seviyede tutacaklarını söyledi. Daha önce ilk hamlenin eylül ayında yapılması bekleniyordu.

Yatırımcılar önümüzdeki yıl mart ayından başlamak üzere yaklaşık 150 baz puanlık indirim öngörüyor. Ekonomistler ise, haziran ayından sonra sadece eylül ve aralık aylarında indirim öngörüyor.

HSBC ekonomisti Fabio Balboni, "ECB, sıkılaştırma politikasının bir kısmını gevşetme riski taşıdığı için, muhtemelen piyasanın son güvercin dönüşünü en azından bir dereceye kadar geri itmek isteyecektir. Ancak ilk faiz indiriminin zamanlaması için katı bir ileriye dönük yönlendirmeye başvurmak isteyecek gibi görünmüyor" dedi.