  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi devlet tahvilleri haftaya yükselişle başladı
Takip Et

Euro Bölgesi devlet tahvilleri haftaya yükselişle başladı

Euro Bölgesi devlet tahvilleri, küresel durgunluk endişeleriyle haftaya yükselişle başladı. Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 5,5 baz puan gerilerken, İtalya tahvilleri Fitch’in not değerlendirmesi sonrası yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi devlet tahvilleri haftaya yükselişle başladı
Takip Et

Euro Bölgesi devlet tahvilleri, ABD gümrük vergilerinin yol açabileceği küresel durgunluk olasılığına ilişkin artan endişeler nedeniyle düşen getirilerle haftaya yükselişle başladı.

Danske Bank Research'ten Emilie Herbo bir notunda, “Hafta boyunca, potansiyel anlaşmalar veya misilleme planlarının mercek altında olduğu ticaret savaşında spot ışığı devam ediyor” dedi.

AB'nin bugün bir misilleme önerisi açıklaması bekleniyor. Tradeweb'e göre, 10 yıllık Bund getirisi 5,5 baz puan düşerek yüzde 2,514'e geriledi. Diğer Euro Bölgesi tahvil getirileri de çoğunlukla daha düşük ancak daha az ölçüde işlem görüyor. İtalya'nın 10 yıllık BTP getirisi, Fitch Ratings'in İtalya'nın BBB notunu pozitif görünümle teyit etmesinin ardından 3 baz puan artışla yüzde 3,787'ye yükseldi.

ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşüyorABD Hazine tahvillerinin getirileri düşüyorKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Almanya’da sanayi üretimi şubatta beklentiden fazla geriledi
Almanya’da sanayi üretimi şubatta beklentiden fazla geriledi
Güvenli limanlara kaçış: Yatırımcılar hangi para birimlerine yöneldi?
Güvenli limanlara kaçış: Yatırımcılar hangi para birimlerine yöneldi?
Çin'in konteyner nakliye endeksinde düşüş sürdü
Çin'in konteyner nakliye endeksinde düşüş sürdü
Piyasalar yeni haftaya "sert" satış baskısıyla başladı
PİYASALARDA TRUMP DEPREMİ SÜRÜYOR
ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşüyor
ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşüyor
İlişkilerin uzun vadede iyileşmesi için eylemler, sözleri desteklemelidir
İlişkilerin uzun vadede iyileşmesi için eylemler, sözleri desteklemelidir