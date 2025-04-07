Euro Bölgesi devlet tahvilleri haftaya yükselişle başladı

Euro Bölgesi devlet tahvilleri, ABD gümrük vergilerinin yol açabileceği küresel durgunluk olasılığına ilişkin artan endişeler nedeniyle düşen getirilerle haftaya yükselişle başladı.

Danske Bank Research'ten Emilie Herbo bir notunda, “Hafta boyunca, potansiyel anlaşmalar veya misilleme planlarının mercek altında olduğu ticaret savaşında spot ışığı devam ediyor” dedi.

AB'nin bugün bir misilleme önerisi açıklaması bekleniyor. Tradeweb'e göre, 10 yıllık Bund getirisi 5,5 baz puan düşerek yüzde 2,514'e geriledi. Diğer Euro Bölgesi tahvil getirileri de çoğunlukla daha düşük ancak daha az ölçüde işlem görüyor. İtalya'nın 10 yıllık BTP getirisi, Fitch Ratings'in İtalya'nın BBB notunu pozitif görünümle teyit etmesinin ardından 3 baz puan artışla yüzde 3,787'ye yükseldi.