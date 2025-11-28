Euro Bölgesi tüketicileri, ılımlı enflasyon beklemeye devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası'nın anketine göre, Euro Bölgesi tüketicileri kısa vadeli enflasyon beklentilerini hafifçe yükseltti ancak daha uzun vadeyi değiştirmeden tuttu. Bu durum, fiyat artışının hedef civarında kaldığına ve daha fazla faiz indirimine gerek olmadığına dair bahisleri destekliyor.

Enflasyon bu yılın büyük bölümünde ECB'nin yüzde 2'lik hedefi civarında seyretti ve politika yapıcılar bunun orta vadede bile bu seviye civarında olacağını öngörüyor.

ECB Cuma günü, Ekim ayında anket yapılan tüketicilerin gelecek yıl enflasyonu bir ay önceki yüzde 2,7 tahmininin üzerinde yüzde 2,8 olarak gördüğünü, üç yıl sonraki fiyat artışının yüzde 2,5 ve beş yıl sonrasının yüzde 2,2 olarak görüldüğünü açıkladı.

11 Euro Bölgesi ülkesindeki 19.000 yetişkin üzerinde yapılan ankete dayanan rakamlar, enflasyonun artık bir endişe kaynağı olmadığına ve bazı yerel fiyat baskıları devam etse bile fiyatların hedefe doğru yolda olduğuna dair politika yapıcı görüşleriyle tutarlı görünüyor.

Bu nedenle finansal piyasalar gelecek ay faiz indirimi ihtimalini neredeyse sıfır görüyor ve gelecek yıl daha fazla gevşeme ihtimalini üçte bir olarak değerlendiriyor. Çoğu ekonomist faiz döngüsünün dibe vurduğuna bahse giriyor.

Gelir ve harcama beklentileri de bu anlatıyı destekledi. Tüketicilerin gelecek yıl gelir artışı beklentileri yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yükselirken, beklenen harcama büyümesi yüzde 3,5'te değişmedi.

ECB daha fazla faiz indirimine kapıyı açık tutarken, politikayı değiştirmek için acele etmediğini açıkça belirtti ve bazı politika yapıcılar hatta bankanın Haziran ayına kadar olan yılda mevduat oranını yarıya indirdikten sonra indirim yapmayı bitirmiş olabileceğini savunuyor.