Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ekimde değişmedi

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de eylül ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ekimde de aynı seviyede kaldı.

Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 6,4 olan işsizlik oranı ekimde değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın ekim ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 5,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekimde işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,5, Finlandiya'da 9,8, İsveç'te 9 ve Yunanistan'da yüzde 8,6 oldu.

AB'de işsiz sayısı, ekimde 13 milyon 351 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 11 milyon 33 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Ekim ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 960 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 352 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,8 olarak ölçüldü.