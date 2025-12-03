Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları ekimde arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 geriledi.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükselirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 düştü.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,1 artacağı, yıllık yüzde 0,4 düşeceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, ekimde aylık bazda en fazla yüzde 4,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 1,4 ile İrlanda'da ve yüzde 1,3 ile Estonya'da arttı. Aylık ÜFE ekimde, Slovakya'da yüzde 1, Polonya'da yüzde 0,5 ve İtalya'da yüzde 0,4 geriledi.

ÜFE, ekimde yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 17,6, Romanya'da yüzde 9,4 ve İsveç'te yüzde 4,9 artarken, Lüksemburg'da yüzde 5,6, İrlanda'da yüzde 3,6 ve Avusturya'da yüzde 2,6 geriledi.