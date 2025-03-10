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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Euro Bölgesi için yatırımcı güveni, Almanya'nın savunma ve altyapı harcamalarını artıracağı yönünde oluşan beklentinin etkisiyle mart ayında son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı
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Sentix tarafından açıklanan ve ForInvest Haber ile paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -12,7 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, mart ayında -2,9 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin -9,1 puana yükseleceği yönündeydi.

Böylece endeks 2024 yılı haziran ayından sonra en yüksek seviyesini gördü.

Şubat ayındaki seçimleri kazanmasının ardından Almanya'nın bir sonraki başbakanı olmak için görüşmeler yürüten muhafazakâr politikacı Friedrich Merz, askeri harcamaların hükümet borçlanmasını sınırlayan katı mali kurallardan muaf tutulması konusunda diğer partilerle anlaştığını açıklamıştı.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, Almanya'da yatırımcıların savunma ve altyapı harcamaları beklentileri nedeniyle coşkulu olduğu belirtildi. Aynı ayda cari endeks -25,5 puandan -21,8 puana çıktı.

Beklenti endeksi ise 2021 yılı temmuz ayından bu yana en iyi okuması ile 1,0 puandan 18,0 puana yükseldi. Bu aynı zamanda 2012 Euro Krizi ve pandemiden bu yana en büyük aylık değişim oldu.

Almanya'da görünüm toparlanıyor

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da yatırımcıların ekonomiye bakışı savunma ve altyapı yatırımlarındaki beklentiyle toparlandı. Yatırımcı güven endeksi bir önceki ay gördüğü -29,7 puandan mart ayında -12,5 puana çıktı. Böylece Almanya için endeks 2023 yılı Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Almanya'da CDU/CSU ve SPD, göç ve ekonomi konusunda ortak ilkeler üzerinde anlaşmalarının ardından koalisyon görüşmelerine başlama kararı aldı.

Cari endeks -50,8 puandan -40,5 puana beklenti endeksi -5,8 puandan 20,5 puana yükseldi. Böylece Cari endeks son 8 ayın, beklenti endeksi ise yaklaşık 3,5 yılın en yüksek seviyesine geldi.

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