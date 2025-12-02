  1. Ekonomim
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, kasımda 2,2'ye yükseldi. Enflasyon, kasımda aylık bazda ise yüzde eksi 0,3 oldu.

Piyasa beklentisi enflasyonun kasımda yıllık bazda yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde kasımda çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde eksi 0,5 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde kasımda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,5 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,5 ile enerji ürünleri izledi.

Enflasyon kasımda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,1 ve İspanya'da yüzde 3,1 arttı.​​​​​​​

