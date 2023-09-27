Evergrande Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında: Şirkete baskı arttı

Ciddi bir likidite ve borç sorunu yaşayan Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan polis tarafından gözaltına alındı. Bu olay, tasfiye riski artan Evergrande'nin geleceğine yönelik şüpheleri artırdı.

Bloomberg'in konuya yakın kişilere dayandırdığı haberinde, 1996 yılında Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde Evergrande'yi kuran Hui'nin bu ay başında polis tarafından özel bir yere götürülüp orada gözaltında tutulduğu belirtildi.

Dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ekonomisinin yaklaşık çeyreğini oluşturan gayrimenkul sektöründe daha önce görülmemiş bir likidite krizinin merkezinde yer alıyor.

Bloomberg'de yer alan haberde, Hui'nin neden gözaltında olduğu belirtilmedi. Hui'nin gözaltına alınmasının, resmi gözaltı ya da tutuklama yerine geçen bir tür polis tedbiri olduğu ve Hui'nin bir suçla itham edileceği anlamına gelmediği de belirtildi.

Reuters, Bloomberg'in haberini doğrulayamadı. Evergrande, Guangdong eyaletindaki polis ve kamu güvenliği bakanlığı sorulara yanıt vermedi.

Çin'in güneyindeki polis bu ayın başlarında Evergrande varlık yönetimi birimindeki bazı personeli gözaltına almıştı.