Evergrande'nin Başkanı gözaltına alındı
Borç krizinin pençesindeki Çinli emlak devi Evergrande'nin Başkanı Hui polis tarafından gözaltına alındı.
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Çinli Evergrande'nin Başkanı Hui polis gözetimi altına alındı.
Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin polisi, zor bir dönem geçiren gayrimenkul geliştirme devi China Evergrande Group'u Başkanı Hui Ka Yan polis gözetim altına aldı.
Haberde, Hui'nin bu ayın başlarında polis tarafından götürüldüğü ve belirlenen bir yerde izlendiği öne sürüldü.