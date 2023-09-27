  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Evergrande'nin Başkanı gözaltına alındı
Takip Et

Evergrande'nin Başkanı gözaltına alındı

Borç krizinin pençesindeki Çinli emlak devi Evergrande'nin Başkanı Hui polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çinli Evergrande'nin Başkanı Hui polis gözetimi altına alındı. 


Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin polisi, zor bir dönem geçiren gayrimenkul geliştirme devi China Evergrande Group'u Başkanı Hui Ka Yan polis gözetim altına aldı. 

Haberde, Hui'nin bu ayın başlarında polis tarafından götürüldüğü ve belirlenen bir yerde izlendiği öne sürüldü.