Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Powell, enflasyonun hala yüksek olduğuna vurgu yaparken, "Sürdürülebilir bir fiyat istikrarını sağlamak herkes için önem taşıyor" dedi.

Powell, faiz indirimine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Bu yıl bir noktada faiz indirmemiz büyük olasılık. Ancak görünüm belirsiz ve risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz" şeklinde kaydetti.

Fed Başkanı Powell, "Yakın vadede bilanço daraltma hızının yavaşlatılması uygun olacak" dedi ve konuşmasının devamında ultra düşük faiz oranlarına geri dönüşün beklenmediğini söyledi.

Başkan Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Her ne kadar aşağı yönlü bir hareket olsa da enflasyon hala yüksek. Sürdürülebilir bir fiyat istikrarını sağlamak herkes için önem taşıyor. Güçlü tüketici talebi ve iyileşen tedarik zincirleri GSYH büyümesini artırdı.

Arz ve talep daha iyi dengeye geliyor. Bu dengelenme ile birlikte enflasyona olan katkının aşağı gelmesini bekliyoruz. Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri iyi çıpalandı.

Bu yıl faiz indirmemiz büyük olasılık

Politika faiz oranımız büyük olası ile tepe noktasında. Bu yıl bir noktada faiz indirmemiz büyük olasılık. Ancak görünüm belirsiz ve risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz. Eğer ihtiyaç olur ise faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya hazırız.

Politikaya karar vermek için gelen verileri dikkatle değerlendireceğiz. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya alacağız.

Bilanço daraltmanın hızı yavaşlatılabilir

Yaptığımız projeksiyonlar bir plan değil, şartlara göre projeksiyonları ayarlayacağız. İş gücü arz verileri nedeniyle GSYH tahminleri yukarı yönlü revize edildi.

Yakın vadede bilanço daraltma hızının yavaşlatılması uygun olacak.

Ultra düşük faiz oranlarına dönüş beklenmiyor

Mevsimsel etkiler Ocak enflasyonunu yukarı itmiş olabilir. Enflasyonda yüzde 2'ye dönüşte önümüzde inişli çıkışlı bir yol var.

Ultra düşük faiz oranlarına geri dönüş beklenmiyor.

Düşük enflasyon veya zayıf iş gücü verisi faiz indirimlerini yönlendirebilir.

Likidite sorunu ile karşılaşmayabilirsiniz

Ücretlerdeki büyüme kademeli olarak yavaşlıyor. Ücretlerdeki büyüme daha sürdürülebilir seviyelere yavaşlıyor.

Uzun vadede hedefimiz bilançonun büyük oranda Hazine kağıtlarında oluştuğu duruma dönmek, ancak buna karar vermek için acelemiz yok. Bilanço konusunda geçmişte yaptığımız hatalara daha fazla dikkat gösteriyoruz.

Bilanço konusunda yavaş gitmek hedefe daha çok yaklaşmamızı sağlayabilir, bir likidite sorunu ile karşılaşmayabilirsiniz.