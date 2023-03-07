Fed Başkanı Powell: Faizde zirve beklenenden yüksek olabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senato'sunda yarı yıllık para politikası sunumuna başladı. Başkan Powell yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulunurken, faizde zirve seviyenin beklenenden yüksek olabileceğini belirtti ve "Gerekirse faiz artışlarının hızını yükseltmeye hazırız" dedi.

Fed’in politika kararlarını her toplantı özelinde vereceğini belirten Powell, enflasyonun yumuşadığını vurgularken, “İzleyeceği patika dalgalı olabilir” dedi.

Powell, “İşe alma, harcama ve enflasyon verilerindeki önceki yumuşama eğilimleri ocak ayında kısmen tersine döndü” olarak söylerken, son ekonomik verilerin beklenenden güçlü geldiğini belirtti. Ayrıca Powell, para politikasının tüm etkilerinin daha geniş alanlara yansımasının zaman alacağına vurgu yaptı.

Piyasalar ne tepki verdi?

Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla dolar dünyada güçlenirken, ABD tahvil faizleri yükselişe geçti. Gün içerisinde 1851 dolara kadar yükselen ons altın ise, 1821 dolara kadar geriledi.

Swap piyasasında Fed'in mart toplantısı için 25 baz puan olan fiyatlama 50 baz puana çıktı.