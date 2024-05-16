Fed Başkanı Williams, acil faiz değişikliği ihtiyacı görmüyor

Bloomberght'nin haberine göre Fed yetkilileri, ilk çeyrekteki hayal kırıklığı yaratan enflasyon göstergeleri karşısında borçlanma maliyetlerinin daha uzun süre yüksek tutulması gerektiğini vurgulayarak, ilk faiz indirimine ilişkin beklentileri öteledi.

New York Fed Bankası Başkanı John Williams, en son açıklanan ABD enflasyon verilerinin fiyat baskılarının kademeli olarak hafiflediğini doğruladığını, ancak faiz oranlarını düşürmek için hâlâ daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu söyledi.

Williams Perşembe günü Reuters'a verdiği röportajda, “Şu anda bana para politikasının duruşunu değiştirmesi için bir neden olduğunu gösteren herhangi bir gösterge görmüyorum. Çok yakın vadede enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlemesi konusunda bir güvence almayı beklemiyorum.” dedi.

“Benim kendi tahminim enflasyonun yıl sonuna kadar belki yüzde 2,5'e kadar çıkabileceği yönünde” diyen Williams, enflasyonun ancak gelecek yıl yüzde 2'ye yaklaşabileceğini söyledi.

Çarşamba günü ABD’de açıklanan yeni veriler, gıda ve enerji hariç fiyat artışlarının Nisan ayında altı aydan beri ilk kez yavaşladığını, diğer bir rapor ise perakende satışların geçen ay durgunlaştığını gösterdi. Bu da yüksek borçlanma maliyetlerinin tüketicileri daha temkinli hale getirdiğini gözler önüne seriyor.