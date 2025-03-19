Fed faiz kararını açıkladı

Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini sabit tutma kararı aldı.

Banka politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında tuttu.

Kararla birlikte piyasanın odaklandığı konulardan biri olan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık faiz indirimi öngörüldü.

Fed'in karar metninde ekonomik görünümle ilgili belirsizliğin yükseldiği belirtildi.

Kararla birlikte ekonomik projeksiyonlar da belli oldu.

Buna göre 2025 büyüme tahmini yüzde 2,1'den yüzde 1,7 seviyesine çekildi. Çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,8'e çıkarıldı.

Fed yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi manevralarının hem enflasyonist baskılar, hem de artan büyüme endişeleriyle karşı karşıya olan ekonomiyi nasıl etkilediğini değerlendirmek için zaman kazanmak amacıyla bu toplantıyı pas geçecekleri öngörülüyordu.

Trump yönetiminin yeni gümrük vergileri, ABD’nin ticaret ortaklarının misilleme eylemleriyle birleşince ülkede tüketici güveni azaldı ve hanehalklarının geleceğe yönelik enflasyon beklentileri yükselmişti.

Bazı vergilerin açıklandıktan kısa bir süre sonra ertelenmesiyle birlikte, ticaret savaşının nihai olarak ekonomiyi nasıl şekillendireceği belirsiz hale gelmişti.

Bu belirsizliğin Fed’i bekle-gör modunda tutacağı ve net bir politika patikası çizmekten alıkoyacağı tahmin ediliyordu.

Fed Başkanı Jerome Powell, daha önceki açıklamalarında ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve faizleri indirmek için aceleleri olmadığını söylemişti.

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