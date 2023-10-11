Fed: Nötr faiz oranı yüzde 5 olmayacak

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, nötr faiz oranının şu anda pandemi öncesine göre daha yüksek olabileceğini, ancak oranların sonsuza kadar şu anda olduğu kadar yüksek kalmayacağını söyledi.

Chicago'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Daly, "Yüzde 5 yeni nötr oran olmayacak. Bunun yeni nötr olacağına dair hiçbir kanıt yok - bu hala yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışan politika faizi. Nominal nötr olarak 2,5'ten - 2,5 ile 3 arasında herhangi bir yere gittiğimizi tamamen hayal edebiliyorum. Ama bu 50 baz puan, 250 baz puan değil" dedi.

Bu yıl FOMC'nin faiz kararlarında oy kullanmayacak olan Daly, ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki son yükselişin yol açtığı daha sıkı finansal koşulların daha fazla faiz artırımı ihtiyacını azaltabileceği sinyalini veren Fed yetkilileri arasında yer alıyor. Eylül toplantısından bu yana 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri yaklaşık 25 baz puan yükseldi.

Daly yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda tahvil getirileri sıkılaştı, bu da finansal koşulların sıkılaştığı anlamına geliyor. Eğer bu sıkıysa, belki de Fed'in o kadar çok şey yapmasına gerek yoktur. Bu nedenle, çözülüp çözülmediğine veya ekonomideki ivmenin değişip değişmediğine bağlı olarak, bunun başka bir faiz artışına eşdeğer olabileceğini söyledim" dedi.

Vadeli işlem piyasaları, Fed'in 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir artış daha yapması ihtimalini %20'den az olduğunu gösteriyor.