Fed üyelerinden 'belirsizliklere karşı temkinli para politikası' vurgusu

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ve Boston Fed Başkanı Susan Collins ABD Merkez Bankası'nın devam eden faiz indirimleri konusunda artan belirsizliklere dikkat çekti.

Harker: Belirsizlikler nedeniyle Fed biraz ara vermeli

Harker yetkililerin bu yıl faiz oranlarını düşürme yolunda ilerlediğini ancak bunun kesin zamanlamasının ekonomide ne olacağına bağlı olacağını söyledi. Harker, belirsizlikler nedeniyle Fed'in biraz ara vermesinin de uygun olabileceğini belirtti.

Harker, enflasyonu Fed'in yüzde 2 hedefine indirmenin beklenenden uzun sürdüğünü ve ilerlemenin dengesiz olduğunu söyledi.

Harker, Perşembe günü Princeton, New Jersey'de düzenlenen bir etkinlik için hazırlanan konuşmasında, "Bizi hâlâ aşağı yönlü bir politika faizi yolunda görüyorum. Şimdilik bu yoldan ayrılmaya ya da geri dönmeye niyetim yok. Ancak bu yolda ilerlemeye devam edeceğim kesin hız, tamamen gelen verilere bağlı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Collins: Yavaş yaklaşım gerekli

Yine bugün konuşan Boston Fed Başkanı Susan Collins ise yetkililerin ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin "önemli belirsizlik" ile karşı karşıya olduğu bir dönemde faiz oranlarının ayarlanması konusunda daha yavaş bir yaklaşımın gerekli olduğunu söyledi.

Collins, Boston'da düzenlenen bir etkinlik için hazırladığı konuşmada, ekonominin "iyi bir yerde" olduğunu ancak enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin bu yıl muhtemelen önceden tahmin edilenden daha yavaş olacağını kaydetti.

Trump 2.0 dönemi sonuçlarını tahmin etmen için erken

Collins, yeni gelen Trump yönetimi ve yeni Kongre kapsamındaki yeni ekonomik politikaların da ekonominin gidişatını değiştirebileceğini ancak bunun sonuçlarını tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Yetkili, ekonomik koşullar ve ekonominin politika değişikliklerine tepkisi konusunda artan belirsizliğin, faizlerin ayarlanmasında daha temkinli bir yaklaşımı gerektirdiği söylemini yineledi.

Yetkili ayrıca enflasyon ve işgücü piyasasındaki gelişmelerin, olası maliye ve ticaret politikası değişiklikleri hakkında ek bilgilerin para politikası için uygun rotanın belirlenmesinde kilit rol oynayacağını dile getirdi.