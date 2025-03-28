Fed/Daly: Bu yıl iki faiz indirimi hâlâ makul bir senaryo

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bu yıl iki faiz indirimini hala “makul” bir öngörü olarak gördüğünü söyledi.

Alaska'da yerel iş dünyası ve toplum liderlerinin tarifelerin maliyetlerini artıracağını beklediklerini ve geçici çözümlerin nasıl bulunacağı konusunda strateji geliştirdiklerini belirten Daly, ancak aynı zamanda bazı vergilerin zaman içinde gevşetilmesini veya bazı istisnalara izin verilmesini beklediklerini belirtti.

Daly, “Acele karar vermek için bir nedenimiz yok çünkü politika iyi bir yerde, ekonomi iyi bir yerde ve bu nedenle toplam etkiyi gerçekten değerlendirmek, gerçek nihai tarife paketlerinin kapsamını, büyüklüğünü ve zamanlamasını öğrenmek ve ardından ekonomi üzerindeki etkiyi öğrenmek için gereken zamanı ayırabiliriz” dedi.

ABD merkez bankacıları geçen hafta politika faiz oranlarını %4,25-%4,50 aralığında bıraktı ve büyük bir kısmı aralık ayında verdikleri faiz oranı sinyali gibi yılsonuna kadar iki çeyrek puanlık faiz indiriminin uygun olacağı sinyalini verdi.

“Benim duruşum bu: Geçen yıldan bu yana tahminlerimi değiştirmedim çünkü. Bu değişikliği yapmak için yeterli bilgiye sahip değilim. Yeni yönetime ve bundan etkilenen sektörlere neyin değiştiğini anlamaları ve bu değişikliklere uyum sağlamaları için zaman vermemiz ve ardından bunun fiyatlar, büyüme ve işgücü piyasası üzerindeki etkisini görmemiz gerekiyor. Ve şu anda bunu bilmiyoruz” dedi.