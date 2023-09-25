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Fed'den enflasyon açıklaması

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, "Tüketici harcamaları beklentileri aşmaya devam ediyor." dedi.

Haber Merkezi
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Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, tüketici harcamalarının Fed'in faiz artırımlarına rağmen beklentileri aşmaya devam ettiğini söyledi.

Kashkari, Minnesota Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, "500 baz puan ya da 525 baz puanlık faiz artışlarıyla tüketici harcamalarında frene basacağımızı düşünmüştüm ve tüketici harcamalarında frene basılmadı. Beklentileri aşmaya devam ediyor" dedi.