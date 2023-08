Fed'den 'faiz indirimi' için 2024 mesajı

Takip Et

New York Fed Başkanı John Williams, The New York Times'a röportaj verdi. Williams, "Sorunun tam olarak zamanlama ya da şeyler olduğunu düşünmüyorum. Hatta enflasyon düşüyorsa, büyümekte olan bir ekonomiye uygun para politikası duruşunu sürdürmek ve enflasyonun yüzde 2 seviyelerine doğru ilerlemesi için önümüzdeki yıl nominal faiz oranlarının buna uygun olarak düşürülmesi doğal olacaktır." dedi.

New York Fed Başkanı, Eylül toplantısı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, bugün ile toplantı arasında çok fazla veri geleceğini, bunları analiz ederek doğru kararı vermeleri gerektiğini belirtti. Williams, "Gelecekteki bir toplantıda ne yapmamış gerektiğine dair herhangi bir tercihim yok." diye konuştu.

Williams, para politikasının iyi bir yerde olduğunu düşündüğünü, kesinlikle sıkılaştırıcı olduğunu belirterek, verilerin izlenmesi gerektiğine işaret etti.

Williams, gelecek yıl tahmininin işsizlik oranının yüzde 4'ün üzerine çıkacağını ifade ederek, "Ama bunun ne kadar olması gerektiğini kesin olarak söyleyemem. Bu tüm parçaların nasıl bir araya gelidğine bağlı olacak." dedi.