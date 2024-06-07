Fed’den önce harekete geçen ECB, beş yıl sonra ilk kez faiz indirdi

Enflasyonla mücadelenin devam etmesine rağmen, yüksek enfl asyonun zayıf büyümeden daha az sorun oluşturduğu düşüncesiyle ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) önce harekete geçen ECB refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirdi. ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Eylül 2023'teki ECB Yönetim Konseyi toplantısından beri enflasyonun 2,5 puandan fazla düştüğü ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme görüldüğü belirtildi.

Ücretlerdeki artış nedeniyle yurt içi fiyat baskılarının güçlü kalmaya devam ettiğine yer verilen açıklamada, enflasyonun gelecek yıl da ECB’nin yüzde 2’lik hedefinin üzerinde seyredebileceği, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığın sürdüğü aktarıldı.

Veriye bağlı adım atılacak

ECB'nin açıklamasında, "Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edecektir. Özellikle, faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve mali veriler ışığında enfl asyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacak. ECB Yönetim Konseyi belirli bir faiz patikası için önceden taahhütte bulunmamakta” yorumu yapıldı.

Açıklamada, Bankanın, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında satın alınan menkul kıymetlerin vadesi gelen anapara ödemelerinin tamamının bu ay sonuna kadar yeniden yatırımına devam edeceği kaydedildi. Bu yıl sonunda ise yeniden yatırımlar tamamen durdurulacak. Bankanın Fed’den önce harekete geçerek faiz indirimine gitmesi dikkati çekerken ECB, ilkbaharda İsveç ve İsviçre'de yapılan faiz indirimleri ile önceki gün temel faiz oranlarını çeyrek puan düşüren Kanada merkez bankasını takip etmiş oldu.

ABD ile getiri farkı arttı

Bankanın bu kararıyla ABD ile arasındaki getiri farkı da arttı. Fed'in enflasyon endişelerinin devam etmesi nedeniyle yakın gelecekte de politika faizlerini yüzde 5,25 ila 5,5 aralığında tutması bekleniyor. ECB söz konusu kararla, Euro bölgesinde Ekim 2022’de yüzde 10,6 ile zirveye ulaşan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 2,6’ya düşmesine tepki vermiş oldu. Orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefleyen ECB'nin tahminlerine göre bu hedef uzak değil. Yüksek enflasyonla faizleri artırarak mücadele eden ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını 450 baz puan artırmıştı.

İlave indirimler için alan sınırlı

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski “Yapışkan enflasyonun ilave faiz indirimleri için alanı sınırlayacağını düşünüyoruz ve ECB'nin açıklaması da Bankanın gelecekteki para politikasında izleyeceği yol konusunda herhangi bir ipucu vermiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon tahminleri artırıldı

ECB’nin arar metninde bankanın yeni makroekonomik tahminlerine de yer verildi. Buna göre, ECB bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon tahminlerini 0,2 puan yükseltti. ECB tarafından 2024 yılı için beklenen enflasyon oranı (manşet) 0,2 puanlık yükselişle yüzde 2,5’e, 2025 yılı için ise 0,2 puanlık artışla yüzde 2,2’ye çıkarken, 2026 yılı için beklenti yüzde 1,9’da kaldı. Bankanın euro bölgesi büyüme tahmini ise 2024 için yüzde 0,6’dan 0,9’a yükseltilirken, 2025 için yüzde 1,5’den yüzde 1,4’e indirildi. 2026 yılı için de yüzde 1,6'lık büyüme tahmini korundu. ECB’nin gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı tahmini 2024 için yüzde 2,7’den 2,8’e; 2025 için de yüzde 2,1’den 2,2’ye yükseltildi. 2026 yılı için de yüzde 2’lik çekirdek enfl asyon tahmini sabit kaldı.

Lagarde: Belirli bir faiz patikası için önceden taahhütte bulunmuyoruz

ECB borçlanma maliyetlerini rekor seviyelerden düşürerek yüksek enflasyonla mücadelesinde ilerleme kaydettiğini kabul ancak aynı zamanda enfl asyonun gelecek yıla kadar çok yüksek kalmaya devam edecek olması nedeniyle bu mücadelenin kazanılmadığının da sinyalini ECB Başkanı Christine Lagarde toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında enfl asyonun vadeli hedef olan %2'ye zamanında ulaşmasını sağlamaya kararlı olduklarını, bu amaca ulaşmak gerekli olduğu sürece politika oranlarını yeterince kısıtlayıcı tutacaklarını söyledi.

Uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edeceklerini ifade eden Lagarde önümüzdeki dönemdeki faiz kararlarının ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmelere dayalı olacağını belirtti. Lagarde “Belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz. Her halükarda, enflasyonun orta vadeli hedefimize geri dönmesini sağlamak ve para politikası aktarımının düzgün işleyişini korumak için görev alanımız dahilindeki tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız” dedi.