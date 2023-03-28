Fed/Jefferson: Enflasyonu dizginlemek 'biraz' zaman alacak

Amerika Merkez Bankası (Fed) üyeerinden Philip Jefferson, Fed'in yüksek enflasyonla karşı karşıya olan ABD ekonomsine zarar vermekten kaçınmak için çaba göstereceğini söyledi.

Jefferson, "Mevcut enflasyon oranı çok yüksek. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin hedefi, faiz oranını er ya da geç olacak şekilde yüzde 2'ye düşürmektir. Bu biraz zaman alacak çünkü enflasyonun oldukça kalıcı olduğu ortaya çıkan bileşenleri var , örneğin, konut hariç hizmetlerde bu görülüyor. Enflasyonun yakında yüzde 2'ye döneceğini söylemek isterim ama bunu ekonomiye gereğinden fazla zarar vermeyecek şekilde yapmalıyız. Yapmaya çalıştığımız şey bu " açıklamasında bulundu.