FIFA'nın yaratıcısı EA, 774 kişiyi işten çıkaracak
FIFA oyunu ile tanınan ve oyun sektörünün en bilindik şirketlerinden biri olan Electronic Arts Inc., işgücünün yüzde 6'sına tekabül eden 774 kişiyi işten çıkaracak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Amerika merkezli video oyun şirketi Electronic Arts Inc (EA), işgücünün yaklaşık yüzde 6'sına tekabül eden 774 kişiyi işten çıkaracağını ve ofis alanını azaltacağını açıkladı.
ABD şirketleri dünya genelinde yükselen faiz oranları nedeniyle potansiyel bir ekonomik gerileme için hazırlanırken, teknoloji firmaları son işten çıkarmalara öncülük etti.