"Finansal kriz, satın almaları ve birleşmeleri durdurdu"

Finansal firmalara yönelik entegre içerik, analitik ve teknoloji sunan finansal piyasalar platformu Dealogic tarafından yayımlanan bir rapora göre, şirketler arasında gerçekleşen küresel birleşme ve satın almalar on yıldan daha uzun bir süredir görülen en düşük seviyeye geriledi.

Yükselen faiz oranları, yüksek enflasyon ve resesyon endeşelerinin arttığı bir dönemde, şirkletine anlaşma yapma iştahının azaldığını belirten Dealogic, küresel birleşme ve satın almala (M&A) faaliyetlerinin 2023'ün ilk çeyreğinde gerilediğini söyledi.

Dealogic verilerine göre, ilk çeyrekte birleşme ve satın alma hacimleri geçen yılın aynı dönemindeki 1,1 trilyon dolara göre yüzde 48 düşüşle 30 Mart itibarıyla 575,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Konuya yakın yatırım bankacıları ve avukatlar ise bu anlaşmalardaki azalmaya sebep olarak ABD'de başlayan ve İsviçreli dev banka Credit Suisse'ye kadar sıçrayan finansal krizi sebep gösterdi. Özellikle Credit Suisse'nin çalkantılı bir şekilde İsviçreli başka bir dev banka olan UBS Group AG'ye satılmasının ardından, küresel kriz endişeleri sebebiyle bir çok satın alma ve birleşme anlaşmasının iptal edildiği belirtildi.

JPMorgan Chase & Co. küresel Birleşme ve Satın Alma Başkanı Anu Aiyengar, "İlk çeyrekte, yeni yıla girerken beklediğimizden daha fazla oynaklık ve belirsizlik yaşadık. Bu durum bazı satın alma ve birleşme işlemlerinin ertelenmesine sebep oldu" dedi.

M&A hacimleri ABD'de yüzde 44 düşüşle 282,7 milyar dolara ve Avrupa'da yüzde 70 düşüşle 81,87 milyar dolara geriledi. Asya Pasifik'teki anlaşma hacimleri yüzde 29 düşüşle 176.1 milyar dolara geriledi.