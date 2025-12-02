Fitch: Avrupa'da kamu sektörünün kredi görünümü 2026 için nötr

Fitch, çoğu ülkenin dış baskılara ve jeopolitik parçalanmaya karşı daha dirençli olduğunu kanıtladığını ve 2025 ile 2026'da ılımlı büyüme beklediğini belirtti. Rapora göre, bununla birlikte, devam eden ticaret belirsizliği, finansal piyasalardaki potansiyel kaymalar ve zorlu iç politika ve siyasi ortamları yansıtan riskler devam ediyor.

Değerlendirmede ayrıca ECB'nin faiz oranlarının mevcut seviyede tutmasının BoE'nin ise ılımlı şekilde düşürmesinin beklendiği kaydedildi.