Fitch: Avrupa'da kamu sektörünün kredi görünümü 2026 için nötr
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Batı Avrupa için 2026 ülke sektörü görünümününün 'Nötr' olduğunu belirtti.
Fitch, çoğu ülkenin dış baskılara ve jeopolitik parçalanmaya karşı daha dirençli olduğunu kanıtladığını ve 2025 ile 2026'da ılımlı büyüme beklediğini belirtti. Rapora göre, bununla birlikte, devam eden ticaret belirsizliği, finansal piyasalardaki potansiyel kaymalar ve zorlu iç politika ve siyasi ortamları yansıtan riskler devam ediyor.
Değerlendirmede ayrıca ECB'nin faiz oranlarının mevcut seviyede tutmasının BoE'nin ise ılımlı şekilde düşürmesinin beklendiği kaydedildi.