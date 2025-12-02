  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fitch: Avrupa'da kamu sektörünün kredi görünümü 2026 için nötr
Takip Et

Fitch: Avrupa'da kamu sektörünün kredi görünümü 2026 için nötr

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Batı Avrupa için 2026 ülke sektörü görünümününün 'Nötr' olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch: Avrupa'da kamu sektörünün kredi görünümü 2026 için nötr
Takip Et

Fitch, çoğu ülkenin dış baskılara ve jeopolitik parçalanmaya karşı daha dirençli olduğunu kanıtladığını ve 2025 ile 2026'da ılımlı büyüme beklediğini belirtti. Rapora göre, bununla birlikte, devam eden ticaret belirsizliği, finansal piyasalardaki potansiyel kaymalar ve zorlu iç politika ve siyasi ortamları yansıtan riskler devam ediyor.

Değerlendirmede ayrıca ECB'nin faiz oranlarının mevcut seviyede tutmasının BoE'nin ise ılımlı şekilde düşürmesinin beklendiği kaydedildi.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldiEuro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldiKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ekimde değişmedi
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ekimde değişmedi
BNP Paribas'tan küresel ekonomi için 2026 öngörüsü
BNP Paribas'tan küresel ekonomi için 2026 öngörüsü
Alman sanayiciler 2025’te üretimin yüzde 2 gerilemesini bekliyor
Alman sanayiciler 2025’te üretimin yüzde 2 gerilemesini bekliyor
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi
Fed'den bankaların ticari gayrimenkul risklerine yakın takip
Fed'den bankaların ticari gayrimenkul risklerine yakın takip
ABD'de ISM imalat endeksi geriledi
ABD'de ISM imalat endeksi geriledi