  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fitch, Hindistan'ın notunu ve durağan görünümünü onayladı
Takip Et

Fitch, Hindistan'ın notunu ve durağan görünümünü onayladı

Fitch Ratings, Hindistan'ın Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden İhraççı Temerrüt Notu'nu (IDR) 'BBB-' olarak teyit ederken, görünümünü 'Durağan' olarak belirledi. Bu karar, ülkenin güçlü büyüme potansiyeli ve sağlam dış finansman yapısı ile dengelenen yüksek mali açıklar ve borç yükü gibi yapısal zayıflıkları göz önünde bulunduruyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch, Hindistan'ın notunu ve durağan görünümünü onayladı
Takip Et

Fitch yaptığı değerlendirmede, "Hindistan'ın notları, sağlam büyümesi ve güçlü dış finansmanlarıyla desteklenmektedir. Makro istikrarla birlikte büyüme sağlama konusundaki güçlenen geçmiş performansı ve artan mali güvenilirlik, kişi başına düşen GSYıH gibi yapısal metriklerinde istikrarlı bir iyileşme sağlayarak, orta vadede borcun mütevazı bir şekilde düşme olasılığını artırmalıdır. Yine de, yüksek açıklar, borç ve borç servisi 'BBB' akranlarına kıyasla bir kredi zayıflığıdır. Yönetişim göstergeleri ve kişi başına düşen GSYH gibi geride kalan yapısal metrikler de notu kısıtlamaktadır" dedi.

"Hindistan'ın ekonomik görünümü, son iki yılda momentumu düşse de akranlarına göre güçlü kalmaya devam ediyor" ifaoelerini kullanan Fitch, Mart 2026'da sona erecek mali yıl için GSYH büyümesinin, FY25'teki seviyesinden değişmeyerek %6,5 olacağını ve 'BBB' ortalaması olan %2,5'in oldukça üzerinde seyredeceğini tahmin ettiklerini vurguladı.

"İç talep, devam eden kamu sermaye harcamaları ve istikrarlı özel tüketimle desteklenerek sağlam kalacaktır. Ancak, özellikle artan ABD tarifeleri riskleri göz önüne alındığında, özel yatırımların ılımlı seyretmesi muhtemeldir" diyen Fitch, "Nominal GSYH büyümesinde belirgin bir yavaşlama yaşanmıştır; FY26'da %9,0, FY25'te %9,8 ve FY24'te %12,0'den büyüyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Küresel Ekonomi
Büyük bankalardan Fed için faiz tahmini!
Büyük bankalardan Fed için faiz tahmini!
İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan 'büyüme' uyarısı
İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan 'büyüme' uyarısı
ECB Başkanı: Avrupa işgücü piyasası şokları beklenmedik şekilde iyi atlattı
ECB Başkanı: Avrupa işgücü piyasası şokları beklenmedik şekilde iyi atlattı
Suriye’de yeni banknotlar kademeli olarak piyasaya çıkacak
Suriye’de yeni banknotlar kademeli olarak piyasaya çıkacak
Ünlü kozmetik devi zor günler geçiriyor! Resmi satış sürecini sonlandırdı
Ünlü kozmetik devi zor günler geçiriyor! Resmi satış sürecini sonlandırdı
Kakao fiyatlarının artışı çikolatayı lüks haline getirdi! En hızlı pahalanan ürün oldu
Kakao fiyatlarının artışı çikolatayı lüks haline getirdi! En hızlı pahalanan ürün oldu