Fitch, IMF ve Pimco, Fed’i takip ediyor: Dolar zayıflar mı?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki politika toplantısında faizleri düşürmeye başladığında gevşeme döngüsünün tarihsel standartlara göre "ılımlı" olacağını söyledi.

Fitch, Eylül ayı küresel ekonomik görünüm raporunda, 2025'te 125 baz puan ve 2026'da 75 baz puan faiz indirimi yapmadan önce Fed'in Eylül ve Aralık toplantılarında 25'er baz puanlık indirim öngördü.

Bunun 25 ay boyunca 10 hamlede toplam 250 baz puanlık bir indirim anlamına geleceğini belirten Fitch, 1950'lerin ortalarına kadar uzanan önceki Fed gevşeme döngülerinde zirve faizlerden dip faizlere doğru yapılan medyan indirimin 470 baz puan olduğunu ve medyan süresinin 8 ay olduğunu da sözlerine ekledi.

Raporda, "Fed'in gevşemesinin nispeten yumuşak bir hızda devam etmesini beklememizin bir nedeni, enflasyon konusunda hala yapılacak işlerin olması" denildi.

Bunun nedeni, TÜFE enflasyonunun hala Fed'in enflasyon hedefi olan %2'nin üzerinde olması. Fitch ayrıca, gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon oranındaki son düşüşün büyük ölçüde otomobil fiyatlarındaki düşüşü yansıttığına ve bunun uzun sürmeyebileceğine dikkat çekti.

IMF, Fed'in gevşeme döngüsünün yakın zamanda başlamasını destekliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azalması nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda uzun zamandır beklenen parasal genişleme döngüsüne başlamasının uygun olduğunu söyledi.

IMF sözcüsü Julie Kozack düzenlediği basın brifinginde, IMF'nin ABD ekonomisinin yılın geri kalanında yavaşlamasını beklediğini ve bunun Ekim ayında güncellenen Dünya Ekonomik Görünüm tahminlerine yansıyacağını vurguladı.

IMF'nin çekirdek ABD kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) enflasyonunun 2024'te %2,5'e gerilemesini ve 2025 ortalarında Fed'in %2'lik hedefine geri dönmesini beklediğini ve son verilerin bu patikaya yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını gösterdiğini belirten Kozack, "Bu da Fed tarafından telgrafla bildirildiği üzere bir gevşeme döngüsünün yakında başlamasını uygun gördüğümüz anlamına geliyor. Bununla birlikte, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler daha az olmakla birlikte tamamen ortadan kalkmış değil ve Fed'in ileriye dönük olarak faiz indirimlerinin hızını ve kapsamını gelen ekonomik verilerle kalibre etmeye devam etmesi gerekecek" dedi.

Pimco'dan dolarda zayıflık öngörüsü

Dünyanın en büyük tahvil yöneticilerinden biri olan Pimco, doların zayıflamasını bekliyor.

Pimco'nun Baş Yatırım Yetkilisi Marc Seidner ve Portföy Yöneticisi Pramol Dhawan, 1990'lardan bu yana Fed'in ilk kez faiz indirimlerine gitmesinin dolar için geçici de olsa düşme eğilimi oluşturacağını belirtti.

Ekip, "Hem sert hem de yumuşak inişleri içeren geçmiş gevşeme döngülerinde, ABD doları ortalama olarak düşme eğilimindeydi, ancak daha sonra ilk kesintileri takip eden aylarda toparlandı. Politika normalleştikçe doların yüksek getirili para birimi statüsünü kaybetme olasılığını ve dolarda ılımlı bir değer kaybı potansiyeli görüyoruz" diye belirtti.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 101 seviyelerinde bulunurken, Euro/dolar paritesi de 1,10 düzeyinde işlem gördü.

Fed'in önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda politika faizini 25 baz puan indirmesi beklentisi piyasalarda hakim oluyor.