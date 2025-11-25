Fransa’da tüketici güveni kasım ayında geriledi

  1. Ekonomim
Fransa'nın tüketici güveni kasım ayında 89'a geriledi.

Fransa’nın resmi istatistik kurumu INSEE, Kasım ayı tüketici güven endeksinin 89’a düştüğünü açıkladı. Beklenti 90 seviyesindeydi. Endeks, ekimde revize edilmemiş şekilde 90 olarak kaydedilmişti.

Veriler, tüketici güveninin uzun dönem ortalaması olan 100’ün belirgin biçimde altında kaldığını gösteriyor. Son aylara bakıldığında endeks ağustosta 87, eylülde 88, ekimde 90 ve kasımda 89 seviyelerinde gerçekleşti.

INSEE’nin aylık anketi, hanehalkının ekonomik duruma ilişkin algılarındaki zayıflığın kasımda yeniden arttığını ortaya koydu.

