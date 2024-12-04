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Fransa'da yoksulluk artıyor! 5,1 milyon kişi yoksulluk sınırının altında

Fransa'da Eşitsizlik Gözlemevi'nin yayımladığı 4. rapora göre, son 20 yılda yoksul sayısı 1,4 milyon artarak 5,1 milyona ulaştı.

Haber Merkezi
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Fransa'da yoksulluk artıyor! 5,1 milyon kişi yoksulluk sınırının altında
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Fransa'da Eşitsizlik Gözlemevinin yoksulluğa ilişkin 4. raporu yayımlandı.

Eşitsizlik Gözlemevi, ülkedeki yoksulluk sınırını aylık olarak tek yaşayan bir kişi için 1014 avro, çocuksuz bir çift için 1500 Euro ve 14 yaşından büyük iki çocuklu bir aile için ise 2 bin 500 Euro olarak belirledi.

Gözlemevinin bu kriterleri dikkate alarak oluşturduğu rapora göre, Fransa'da nüfusun yüzde 8,1'ine tekabül eden 5,1 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşamlarını sürdürüyor. Bu oran 2002'de yüzde 6,6 olarak kayıtlara geçerken, ülkede yoksulların sayısı son 20 yılda 1,4 milyon arttı.

18-29 yaşındakilerin yüzde 10 ila 11,4'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Yoksulluğun artmaya devam ettiği ülkede, bu durum en çok gençleri etkiledi. 18-29 yaşındakilerin yüzde 10 ila 11,4'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Yaklaşık 4 işsizden biri de bu sınırın altında yaşarken, maaşlı çalışanlar için bu oran yalnızca yüzde 2,9 oldu.

1,1 milyon çalışanın aylık bütçesi yoksulluk sınırının altında kalıyor

İstihdam, yoksulluk verilerini etkilese de ülkede 1,1 milyon çalışanın aylık bütçesi yoksulluk sınırının altında kalıyor. Göçmenlerin yüzde 18,8'inin, Magriplilerin de yüzde 23,6'sının aylık gelirleri yoksulluk sınırının altında kalıyor.

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