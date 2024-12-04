KKTC'de enflasyon 34 ay sonra yüzde 60 seviyesinin altını gördü

KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı yüzde 0,78 oldu. Böylece 2021 yılının mart ayından bu yana ilk kez aylık bazda yüzde 1,0 seviyesinin altı görüldü.

Yıllık bazda ise artış hızı yüzde 65,65'ten yüzde 59,88'e geriledi. Enflasyon yıllık bazda 2022 yılı şubat ayında gördüğü yüzde 53,36 seviyesinin ardından en düşük noktaya indi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9,98 ile Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşti. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 3,69, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 2,83, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 1,94, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 1,80, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 1,66, Haberleşme ana grubunda yüzde 0,94, Sağlık ana grubunda yüzde 0,48 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 5,07, Ulaştırma ana grubunda yüzde 0,41, Eğitim ana grubunda yüzde 0,12 azalış gerçekleşti. Eğlence ve Kültür ana grubunda ise değişim olmadı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 436 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 130 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 106,56 Salatalık, yüzde 100,00 Gazete (Kod:1) ve yüzde 87,50 ile Milli Piyango Bileti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 55,50 Beyaz Lahana, yüzde 31,89 Gollandro, ve yüzde 31,53 ile Feribot Ücreti (A) olarak belirlendi.