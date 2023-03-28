Fransız savcılarından dev bankalara "temettü" baskını

Fransız Ulusal Mali Savcılık Ofisi'nin (PNF) sözcüsü Reuters'a, Fransız makamlarının Salı günü kara para aklama ve mali dolandırıcılık şüphesiyle Societe Generale, BNP Paribas, HSBC, Exane ve Natixis de dahil olmak üzere çok sayıda büyük bankanın ofisinde arama yaptığını söyledi.

Savcılık ekipleri, nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu 5 bankanın La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı.