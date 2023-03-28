Fransız savcılarından dev bankalara "temettü" baskını
Fransız mali savcılar, aralarında Societe Generale, BNP Paribas ve HSBC'nin de olduğu bankaların ofisinde temettü usulsüzlüğü sebebiyle aramaya yaptı.
Fransız Ulusal Mali Savcılık Ofisi'nin (PNF) sözcüsü Reuters'a, Fransız makamlarının Salı günü kara para aklama ve mali dolandırıcılık şüphesiyle Societe Generale, BNP Paribas, HSBC, Exane ve Natixis de dahil olmak üzere çok sayıda büyük bankanın ofisinde arama yaptığını söyledi.
Savcılık ekipleri, nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu 5 bankanın La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı.
Ofisinde arama gerçekleştirilen bankalardan biri olan Societe Generale, aramaları doğruladı. Diğer ilgili bankalardan henüz yorum gelmedi.
Aramanın, Aralık 2021'de açılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.
Söz konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan "Cum-Ex" ile bağlantılı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ilişkin dosyalar yer alıyor.
PNF yaptığı açıklamada, "Birkaç ay hazırlık gerektiren ve devam eden operasyonlar, 16 soruşturma yargıcı ve 150'den fazla soruşturma görevlisi tarafından yürütülüyor" dedi.
Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'da da benzer soruşturmaların açıldığı belirtilirken "Cum-Ex"in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar avroya mal olduğu tahmin ediliyor.