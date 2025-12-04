Goldman Sachs: Fed'in aralıkta faiz indirmesi muhtemel, 2026 belirsiz

Ekonominin yeniden hızlanması ve enflasyonun soğumasıyla politika yapıcıların gelecek yılın ilk yarısında gevşeme temposunu yavaşlatacağı "çalışma varsayımına" sahipler.

Goldman Sachs Research baş ekonomisti Jan Hatzius, ekibin en son "Global Views" raporunda, çok gecikmeli Eylül iş raporu sonuçlarının soğuyan bir işgücü piyasasının işaretlerini gösterdiğini ve gelecek ay yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 25 baz puanlık bir indirim için yolu açmış olabileceğini yazdı.

Bir sonraki iş raporunun 16 Aralık'ta, tüketici fiyat enflasyonu verisinin ise 18 Aralık'ta açıklanacağını belirten Hatzius, "10 Aralık'taki bir indirimi rayından çıkaracak takvimde pek bir şey yok" dedi.

Goldman Sachs, tarifelerin etkisinin azalması, vergi indirimleri ve daha kolay finansal koşullar nedeniyle ABD ekonomik büyümesinin 2026'da %2-2.5'e hızlanacağını öngörüyor. Ekonomistler, bu faktörlerin istihdam yaratımını artırarak işsizlik oranını, bu yıl Eylül'de kaydedilen %4.4'ün yalnızca bir miktar üzerinde bir seviyede istikrara kavuşturacağını bekliyor.

Baş ekonomist Jan Hatzius, Fed'in Ocak ayında indirim döngüsüne ara vermesini, ardından Mart ve Haziran aylarında indirim yaparak fon faiz oranını %3-3.25 nihai seviyesine (şu anki %3.75-4 bandına kıyasla) indirmesini bekliyor.

Ekonomistler, yükselen ABD enflasyonunun federal fon oranı tahminlerini sekteye uğratma riskinin sınırlı olduğunu düşünüyor. Fed personelinin tahminlerine göre, yıllık bazda çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonu, tarifelerden kaynaklanan enflasyon artışı ve borsa kazançlarının bazı etkilerine rağmen, Eylül ayında %2.8'de sabit kaldı.