Gözler ECB'nin faiz kararında! Euro nasıl etkilenir
Swissquote Bank kıdemli analisti Özkardeskaya, ECB'nin 25 baz puanlık faiz indiriminin beklendiği göz önüne alındığında, Euro'nun Başkan Lagarde'ın gelecekteki indirimlerin potansiyel hızına işaret eden herhangi bir yorumuna tepki verme olasılığının yüksek olduğunu belirtti.
Swissquote Bank kıdemli analisti İpek Özkardeskaya, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 25 baz puanlık faiz indiriminin beklendiği göz önüne alındığında, Euro'nun Başkan Christine Lagarde'ın daha sonraki basın toplantısında gelecekteki indirimlerin potansiyel hızına işaret eden herhangi bir yorumuna tepki verme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.
Lagarde'ın enflasyon risklerini vurgulaması halinde kararın hemen ardından Euro'daki düşüşlerin tersine dönebileceğini söyleyen Özkardeşkaya, “Eğer ECB bugünkü faiz indiriminin bir dizi indirimin yalnızca orta noktası olduğuna dair güçlü bir güven ifade etmezse, EUR/USD'de bir toparlanma yaşanabilir” dedi.