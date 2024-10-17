Gözler ECB'nin faiz kararında! Euro nasıl etkilenir

Swissquote Bank kıdemli analisti İpek Özkardeskaya, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 25 baz puanlık faiz indiriminin beklendiği göz önüne alındığında, Euro'nun Başkan Christine Lagarde'ın daha sonraki basın toplantısında gelecekteki indirimlerin potansiyel hızına işaret eden herhangi bir yorumuna tepki verme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

Lagarde'ın enflasyon risklerini vurgulaması halinde kararın hemen ardından Euro'daki düşüşlerin tersine dönebileceğini söyleyen Özkardeşkaya, “Eğer ECB bugünkü faiz indiriminin bir dizi indirimin yalnızca orta noktası olduğuna dair güçlü bir güven ifade etmezse, EUR/USD'de bir toparlanma yaşanabilir” dedi.