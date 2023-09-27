Güney Kore'den kritik çip adımı

Güney Kore Maliye Bakanı Choo Kyung-ho bugün yaptığı açıklamada, vergi indirimleri ve diğer mali desteklerle ülkenin çip endüstrisini desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmayacağını söyledi.

Maliye Bakanı Choo Kyung-ho, Seul'ün güneyindeki SK hynix Inc. şirketinin üretim hattını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Çip sektörü Güney Kore ekonomisi için stratejik ve temel bir sektör olup, 2022 yılında ihracatın yüzde 18,9'undan ve imalat yatırımlarının yüzde 41,5'inden sorumlu olacaktır." dedi.

Ziyaret sırasında "Bu koşullar altında, SK hynix'in yüksek bant genişliğine sahip bellek ürünleri için üretim tesislerini genişletme planı, yeni nesil yarı iletken pazarında lider bir konum elde edilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır" diye konuşan Choo, hükümetin sektöre yatırım için vergi indirimlerinin genişletilmesi de dahil olmak üzere bu tür çabaları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Maliye Bakanı, ülkenin gelecek yılın bütçesinde çip endüstrisini desteklemek için 2,8 trilyon won (2 milyar ABD Doları) ayırdığını da sözlerine ekledi.