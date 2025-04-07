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Güvenli limanlara kaçış: Yatırımcılar hangi para birimlerine yöneldi?

Trump’ın gümrük tarifeleri ve artan resesyon endişeleri piyasaları sarstı. Yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarak Japon yeni ve İsviçre frangı gibi güvenli limanlara yöneldi.

Haber Merkezi
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Güvenli limanlara kaçış: Yatırımcılar hangi para birimlerine yöneldi?
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Yatırımcılar, yeni haftaya başlarken, yen ve İsviçre frangı gibi güvenli limanlara akın ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük tarifelerinin piyasalarda yarattığı çöküşün derinleşmesi ve küresel resesyon korkularının artmasıyla riske duyarlı Avustralya dolarını yoğun bir şekilde sattı.

İsviçre Frangı, ABD doları karşısında bu sabah 0,8496'yı gördü. Şu sıralarda yüzde 0,87 artışla 0,8532 seviyesinde.

Dolar/yen de 144,82'ye kadar gerilemenin ardından, yüzde 0,71 kayıpla 145,94 seviyesinden işlem görüyor.

Hem yen hem de frank, Trump'ın son tarife salvosunun ardından yatırımcıların daha riskli varlıkları terk edip güvenli limanlara akın etmesiyle önemli kazananlar olarak ortaya çıktı ve bu hareket altın ve devlet tahvillerinin de bir teklif yakaladığını gördü.

Piyasa yapıcı ve analiz firması Spectra Markets'in başkanı Brent Donnelly, “Ana tema USD/JPY satmak oldu çünkü iyi bir ABD resesyon vekili ve iyi bir ABD getiri vekili ve ABD getirileri düştü” dedi.

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