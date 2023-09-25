Hindistan global tahvil piyasalarına giriyor

Hindistan'ın trilyon dolarlık devlet tahvili piyasası, JPMorgan Chase & Co. şirketinin ülkenin borçlarını gelişmekte olan piyasa endekslerine dahil edeceğini açıklamasının ardından yoğun yabancı sermaye girişine hazırlanıyor.

JPMorgan geçen hafta yaptığı açıklamada, Hindistan'a Haziran 2024'ten itibaren aşamalı olarak başlatılacak olan ana gelişmekte olan piyasa endeksinde maksimum %10 ağırlık tahsis edildiği bildirdi. Bu hamle, çeşitli tahminlere göre 20 milyar dolardan fazla giriş çekecek ve tahvil piyasasındaki arz endişelerini hafifletmenin yanı sıra rupiye de destek sağlayacak.

Barclays, Hindistan'a yaşanacak sermaye girişini 20-25 milyar dolar, Citibank 22-23 milyar dolar, HSBC 20-23 milyar dolar, Morgan Stanley 30 milyar dolar tahmin ederken, Goldman Sachs ise 40 milyar dolar sermaye girişi olacağını öngördü.